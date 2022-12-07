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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Джака высказался о сроках отсутствия Жезуса

07 Декабря 2022 • 14:56 Комментировать

Во вторник «Арсенал» отрапортовал о перенесённой Габриэлем Жезусом операции на колене. Бразилец был вынужден лечь под нож после полученной на чемпионате мира травмы. «Канониры» не называют точные сроки отсутствия Жезуса. Комментарий на этот счёт дал одноклубник бразильского форварда – Гранит Джака.

«Я не знаю, насколько серьёзна его травма. Может, он пропустит два или три месяца. Думаю так. Но он крепкий парень», - сказал Джака журналистам.

Ранее в СМИ говорили о том, что Габриэль Жезус может восстановиться к концу февраля – начале марта. Впрочем, официальных данных по-прежнему нет, и вряд ли они будут раскрываться.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Гранит Джака Габриэль Жезус
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