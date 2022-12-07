​«Милан» нацелился на игрока, за которого «Манчестер Сити» заплатил больше 100 млн евро

«Милан» хочет удержать в своих рядах Рафаэла Леау, но при этом подготавливает план Б на случай ухода португальского форварда в другой клуб. Как сообщает Calciomercatoweb, «россонери» положили глаз на вингера «Манчестер Сити» Джека Грилиша.

Отмечается, что «Манчестер Сити» будет открыт к продаже Джека Грилиша. В своё время «горожане» заплатили за игрока больше 110 миллионов евро, но он не оправдал ожиданий. Теперь английский клуб предпочитает продать Грилиша и вложить эти деньги в трансфер Джуда Беллингема.

Трансфер 27-летнего Джека Грилиша может стоить приблизительно 70 миллионов евро.