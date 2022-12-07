Тен Хаг: «Мы должны обыграть «Барселону» в 1/16 финала Лиги Европы»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился ожиданиями от игры с «Барселоной» в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Напомним, команды встретятся между собой в феврале.

«Перед этой игрой нам предстоит сыграть ещё множество матчей, поэтому сперва мы будем сфокусированы на других соперниках. Когда придёт время, мы разработаем план. Мы должны обыграть «Барселону». Я жду от матча большого соперничества», – цитирует тен Хага официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

Напомним, «Барселона» вылетела в Лигу Европы, заняв третье место в своей группе в Лиге чемпионов, где играли такие команды, как «Бавария», миланский «Интер» и «Виктория» Пльзень.