Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
1/8 финала
Нидерланды Нидерланды 3
США США 1
1/8 финала
Аргентина Аргентина 2
Австралия Австралия 1
1/8 финала
Франция Франция 3
Польша Польша 1
1/8 финала
Англия Англия 3
Сенегал Сенегал 0
1/8 финала
Япония Япония 1
Хорватия Хорватия 1
1/8 финала
Бразилия Бразилия 4
Южная Корея Южная Корея 1
1/8 финала
Марокко Марокко
Испания Испания
1/8 финала
Португалия Португалия 6
Швейцария Швейцария 1
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Семья выбрала новый клуб Беллингему слухи

07 Декабря 2022 • 13:50 Комментировать

В следующем году полузащитник Джуд Беллингем может сменить клубную прописку. 19-летний полузащитник сборной Англии находится на радаре многих европейских грандов. Как сообщает немецкий Sport Bild, семья Беллингема предпочитает вариант с переходом футболиста в «Ливерпуль». Отмечается, что именно мерсисайдцы в настоящий момент лидируют в гонке за талантливым хавбеком.

Джуд Беллингем оценивается специалистами портала transfermarkt в 100 миллионов евро. С лета 2020 года полузащитник выступает за «Боруссию», куда он перебрался из «Бирмингем Сити». С тех пор в 112 матчах за «шмелей» Беллингем забил 19 голов и отдал 21 результативный пас на партнёров.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Боруссия Дортмунд трансферы футбола - лето 2023 Джуд Беллингем
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Декабря
16:15 · Англия. Премьер-лига
Гомес: «Уокер и Канселу очень помогли мне адаптироваться в «Манчестер Сити»
16:09 · Англия. Премьер-лига
Фердинанд думает, что «Манчестер Сити» купит Беллингема, если не выиграет Лигу чемпионов в этом сезоне
15:59 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» хочет подписать Дюмфриса и предложит «Интеру» обмен с доплатой слухи
14:56 · Англия. Премьер-лига
​Джака высказался о сроках отсутствия Жезуса
14:51 · Англия. Премьер-лига
​«Милан» нацелился на игрока, за которого «Манчестер Сити» заплатил больше 100 млн евро
13:53 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Мы должны обыграть «Барселону» в 1/16 финала Лиги Европы» 1
13:50 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Билялетдинов считает, что Роналду может продолжить карьеру в Китае
13:50 · Англия. Премьер-лига
​Семья выбрала новый клуб Беллингему слухи
13:47 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Думаю, матч с «Ливерпулем» на старте сезона помог изменить менталитет игроков «МЮ»
13:32 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Роналду уже в прошлом, мы стараемся смотреть в будущее» 1
13:22 · Англия. Премьер-лига
Санчо может сменить «МЮ» на другой гранд АПЛ слухи
13:18 · Англия. Премьер-лига
«Аякс» готов продать Кудуса зимой за 50 миллионов евро
12:58 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Джака: «В эмоциональном плане всегда очень непросто вылетать с чемпионата мира»
12:51 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Джака: «Очень жаль, что Жезус пропустит остаток чемпионата мира»
12:44 · Англия. Премьер-лига
На Фелиша сейчас претендует 4 топ-клуба
Все новости
Рекомендуем