В следующем году полузащитник Джуд Беллингем может сменить клубную прописку. 19-летний полузащитник сборной Англии находится на радаре многих европейских грандов. Как сообщает немецкий Sport Bild, семья Беллингема предпочитает вариант с переходом футболиста в «Ливерпуль». Отмечается, что именно мерсисайдцы в настоящий момент лидируют в гонке за талантливым хавбеком.

Джуд Беллингем оценивается специалистами портала transfermarkt в 100 миллионов евро. С лета 2020 года полузащитник выступает за «Боруссию», куда он перебрался из «Бирмингем Сити». С тех пор в 112 матчах за «шмелей» Беллингем забил 19 голов и отдал 21 результативный пас на партнёров.