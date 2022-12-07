Тен Хаг: «Думаю, матч с «Ливерпулем» на старте сезона помог изменить менталитет игроков «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг назвал матч, который стал поворотной точкой в этом сезоне. Напомним, после двух поражений в своих дебютных поединках в Английской премьер-лиге от «Брайтона» и «Брентфорда», тен Хагу предстояло вывести команду на игру с «Ливерпулем» на «Олд Траффорд». «Красные дьяволы» удивили болельщиков, добыв победу со счётом 2:1.

«Думаю, матч с «Ливерпулем» на старте сезона помог изменить менталитет футболистов «Манчестер Юнайтед». После этой игры мы поняли, что способны бороться с абсолютно любым соперником», – сказал тен Хаг в интервью официальному сайту «красных дьяволов».