Тен Хаг: «Роналду уже в прошлом, мы стараемся смотреть в будущее»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал уход нападающего Криштиану Роналду. Напомним, португалец разорвал контракт с «красными дьяволами» перед стартом чемпионата мира из-за конфликта с нидерландским наставником.

«Роналду ушёл, поэтому теперь он в прошлом. Мы стараемся смотреть вперёд и строить будущее», – цитирует тен Хага Utd Plug.

Напомним, Роналду в нынешнем сезоне забил всего один гол за «Манчестер Юнайтед» в Английской премьер-лиге. Сейчас португалец находится в статусе свободного агента и выступает за свою сборную на чемпионате мира в Катаре.