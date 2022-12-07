Будущее Джедона Санчо остаётся неопределённым. На днях «Манчестер Юнайтед» объявил о том, что вингер не едет на сбор в Испанию – вместо этого он продолжит тренироваться по индивидуальной программе для набора формы.

Поговаривают, что главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг может отказаться от Джедона Санчо, и тогда клуб будет пытаться продать игрока. По данным Calciomercatoweb, за ситуацией 22-летнего футболиста пристально следит «Челси».

В 14 матчах сезона 2022/2023 Джедон Санчо забил три гола и отдал один голевой пас. Портал transfermarkt оценивает вингера в 60 миллионов евро.