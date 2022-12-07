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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

На Фелиша сейчас претендует 4 топ-клуба

07 Декабря 2022 • 12:44 Комментировать

Нападающий мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш находится на радаре у четырёх европейских топ-клубов. Если верить журналисту Маттео Моретто, форвард «матрасников» интересен лондонскому «Челси», «Арсеналу», мюнхенской «Баварии» и «ПСЖ».

Со всеми перечисленными клубами уже провёл переговоры агенты португальца Жорже Мендеш, который хочет найти своему клиенту новый клуб уже во время зимнего трансферного окна.

Ранее генеральный директор «Атлетико» Хиль Марин не стал отрицать, что Фелиш может покинуть команду, так как у футболиста испортились отношения с главным тренером Диего Симеоне.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Бавария Атлетико Мадрид Арсенал Лондон ПСЖ Жоау Фелиш
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