«Астон Вилла» готова вернуть Абрахама за 50 миллионов евро

Нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам может вернуться в Английскую премьер-лигу, где ранее защищал цвета лондонского «Челси». По информации от Sport Witness, «Астон Вилла» готова заплатить за своего бывшего форварда 50 миллионов евро.

Напомним, Абрахам выступал за бирмингемский клуб в сезоне-2018/19 на правах аренды из «Челси». В той кампании Тэмми забил за команду 26 голов в Чемпионшипе, что помогло вернуться в Английскую премьер-лигу через раунд плей-офф.

Возвращение Абрахама на «Вилла Парк» может состояться следующим летом. В нынешнем сезоне «Рома» недовольна выступлениями форварда, который отметился всего тремя голами и одним ассистом в 15 матчах Серии А.