Серхио Гомес: «Гвардиола – лучший тренер в мире»

Защитник «Манчестер Сити» Серхио Гомес сделал комплимент своему тренеру Хосепу Гвардиоле. Напомним, испанский фуллбек перебрался в стан «горожан» этим летом из бельгийского «Андерлехта».

«Гвардиола – лучший тренер в мире. Он очень помогает всем в «Манчестер Сити» добиваться индивидуального прогресса. Хосеп подсказывает, в каком месте должен находится футболист при той или иной игровой ситуации. Он объясняет тебе всё в деталях», – цитирует Гомеса официальный сайт «Манчестер Сити».

В нынешнем сезоне Гомес успел отыграть за «горожан» 5 поединков в Английской премьер-лиге. В этих матчах испанец отметился одной результативной передачей.