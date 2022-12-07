«Челси» предлагает «Баварии» обменять Пулишича на Комана

Лондонский «Челси» обратился к мюнхенской «Баварии» с идеей обмена двух футболистов. По информации от инсайдера Саймона Филлипса в социальных сетях, «пенсионеры» хотят заполучить вингера Кингсли Комана в обмен на Кристиана Пулишича.

Пока неизвестно, как к этой идее относятся в Мюнхене. Вокруг Пулишича уже давно ходят слухи о возможном уходе. Среди претендентов на американца числились «Ньюкасл» и «Манчестер Юнайтед».

Коман выступает за мюнхенскую «Баварию» с 2015 года и с тех пор в каждом сезоне выигрывал чемпионат Германии. В кампании 2019/20 француз также завоевал с командой Лигу чемпионов.