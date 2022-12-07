Кунья в шаге от перехода в «Вулверхэмптон»

«Вулверхэмптон» продолжает работать над трансферами для нового тренера Хулена Лопетеги. По информации от журналиста Николо Скиры, «волки» находятся в шаге от приобретения нападающего мадридского «Атлетико» Матеуса Куньи, который готов перебраться на туманный альбион в зимнее трансферное окно.

Напомним, ранее ходили слухи об интересе к Куньи со стороны других клубов Английской премьер-лиги. Согласно данным от Relevo, в услугах бразильца также были заинтересованы «Лидс» и «Эвертон».

В данный момент «Вулверхэмптон» находится на дне турнирной таблицы чемпионата Англии. В стан «волков» сватают ещё одного футболиста мадридского «Атлетико» – центрального защитника Филипе.