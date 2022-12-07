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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ливерпуль» лидирует в гонке за Беллингемом

07 Декабря 2022 • 11:11 Комментировать

«Ливерпуль» в данный момент является фаворитом на полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема, если верить журналисту Кристиану Фальку из немецкого издания Bild.

По информации источника, английский клуб находится в более продвинутых переговорах с «Боруссией», нежели мадридский «Реал», который пока не горит желанием платить за молодого хавбека требуемые 150 миллионов евро.

Сам футболист пока не принял окончательного решения по поводу своего будущего. Сейчас Беллингем сконцентрирован на выступлениях за сборную Англии на чемпионате мира, где подопечные Гарета Саутгейта уже пробились в четвертьфинал и готовятся сыграть на этой стадии с Францией.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Боруссия Дортмунд Джуд Беллингем
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