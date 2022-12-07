«Ливерпуль» лидирует в гонке за Беллингемом

«Ливерпуль» в данный момент является фаворитом на полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема, если верить журналисту Кристиану Фальку из немецкого издания Bild.

По информации источника, английский клуб находится в более продвинутых переговорах с «Боруссией», нежели мадридский «Реал», который пока не горит желанием платить за молодого хавбека требуемые 150 миллионов евро.

Сам футболист пока не принял окончательного решения по поводу своего будущего. Сейчас Беллингем сконцентрирован на выступлениях за сборную Англии на чемпионате мира, где подопечные Гарета Саутгейта уже пробились в четвертьфинал и готовятся сыграть на этой стадии с Францией.