«Челси» практически сразу пожалел, что отдал Лукаку в аренду в «Интер»

Руководство лондонского «Челси» почти сразу пожалело о своём решении отдать в аренду в миланский «Интер» нападающего Ромелу Лукаку. Об этом сообщает в социальных сетях журналист издания The Athletic Лиам Туоми.

По информации источника, проанализировав своё решение отдать Лукаку в аренду, в «Челси» быстро осознали, что впредь клубу будет сложно избавиться от нападающего на постоянной основе. Напомним, в нынешнем сезоне Лукаку забил всего один гол в итальянской Серии А, так как пропустил большинство матчей из-за травм.

Ранее ходили слухи, что «Интер» практически согласовал с «Челси» продление аренду Ромелу ещё на один год. В силу отсутствия спроса, «пенсионерам» сложно найти постоянного покупателя.