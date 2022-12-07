Роналду решил, где хочет продолжить карьеру

Португальский центрфорвард Криштиану Роналду определился, где хочет продолжить свою карьеру. Как информирует инсайдер Николо Скира, 37-летнему бомбардиру интересен переход в европейский клуб, он пока не планирует уезжать в МЛС или Саудовскую Аравию.

Журналист отмечает, что КриРо готов рассмотреть предложения от клубов, выступающих в Лиге чемпионов. Деньги для португальца не имеют значения, ему важна спортивная составляющая перехода.

Роналду в конце прошлого месяц расторг трудовое соглашение с «Манчестер Юнайтед». В настоящий момент Криштиану пребывает в статусе свободного агента.

Известен новый клуб Роналду