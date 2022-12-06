Нападающий «Арсенала» Габриэль Жезус перенесёт операцию после травмы, полученной на чемпионате мира в Катаре. Об этом на своих страницах рассказывает The Telegraph.

Точные сроки восстановления Габриэля Жезуса пока что неизвестны. При этом источник отмечает, что травма бразильца может вынудить «Арсенал» выйти на трансферный рынок зимой в поисках нападающего.

Летом уходящего года Габриэль Жезус перебрался в «Арсенал» из «Манчестер Сити». С тех пор бразилец провёл за «канониров» 20 официальных матчей. В них Жезус записал на свой счёт 5 голов и 7 результативных передач на партнёров.