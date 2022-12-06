Сака: «Больше всего жалею, что так и не успел поиграть под руководством Венгера»

Полузащитник лондонского «Арсенала» Букайо Сака до сих пор расстроен с тем, что ему не удалось поиграть за команду в эру Арсена Венгера. Напомним, что когда англичанин дебютировал за «канониров», клубом уже руководил Унаи Эмери.

«Больше всего жалею, что так и не успел поиграть под руководством Арсена Венгера. Мой отец является его большим фанатом. Он сделал очень многое для «Арсенала». Все в клубе его очень любят», – заявил Сака на пресс-конференции сборной Англии.

Напомним, Сака в нынешнем сезоне отметился в Английской премьер-лиге 4 голами и 6 результативными передачами. Контракт футболиста с «Арсеналом» истекает летом 2024 года.