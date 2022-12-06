«Барселона» активно следит за нападающим «Арсенала»

Каталонская «Барселона» рассматривает возможность приобретения нападающего лондонского «Арсенала» Габриэла Мартинелли. По информации от издания Sport, «сине-гранатовые» следят за ходом переговоров между «канонирами» и бразильцем по поводу нового контракта.

Действующее соглашение Мартинелли с «Арсеналом» рассчитано до 2024 года. Если игрок не продлит своё сотрудничество с клубом до конца сезона, «Барселона» попытается заключить сделку по его трансферу следующим летом.

В нынешнем сезоне Мартинелли отметился 5 голами и двумя результативными передачами в Английской премьер-лиге.