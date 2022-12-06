Зоммер не перейдёт в «МЮ» зимой, но трансфер вполне может состояться летом

Голкипер мёнхенгладбахской «Боруссии» Янн Зоммер не перейдёт в «Манчестер Юнайтед» в зимнее трансферное окно. Об этом в социальных сетях сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

Тем не менее, если верить источнику, у Зоммера хорошие шансы на переход в стан «красных дьяволов» летом 2023 года, когда у него закончится контракт с «Боруссией». Команда Эрика тен Хага хочет подписать швейцарца на правах свободного агента и сделать его основным в следующем сезоне.

Источник также добавляет, что сейчас маловероятен сценарий, при котором Зоммер согласится продлить свой контракт с «Боруссией».