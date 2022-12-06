​Рабио: «Меня привлекает английский футбол»

Полузащитник «Ювентуса» и сборной Франции Адриен Рабио высказался о своём будущем. Действующий контракт игрока со «старой синьорой» рассчитан до конца нынешнего сезона.

«Меня привлекает английский футбол – сама Премьер-лига и её сверхконкурентный характер. Мне нравилось проводить время в Англии, хотя я был молод.

Я ещё не общался с «Ювентусом» о своём будущем, потому что начало сезона было для нас тяжёлым, плюс приближался чемпионат мира. После турнира я начну более конкретно думать о будущем», - сказал Рабио ESPN.

Отметим, что Адриен Рабио в своё время провёл период в молодёжке «Манчестер Сити».