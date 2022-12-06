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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Помимо «Реала» в трансфере Гвардиола заинтересован ещё один испанский клуб

06 Декабря 2022 • 13:17 Комментировать

Защитник «РБ Лейпцига» Йошко Гвардиол привлёк к совей персоне ещё больше внимания благодаря успешным выступлениям за сборную Хорватии на чемпионате мира. По информации от журналиста Низара Кинселлы, в услугах футболиста сейчас заинтересованы 4 клуба, которые представляют испанскую Ла Лигу и Английскую премьер-лигу.

Если верить источнику, в число претендентов входят такие команды, как мадридский «Реал», каталонская «Барселона», лондонский «Челси» и «Манчестер Сити».

Ранее агент футболиста дал понять, что у его клиента пока нет предварительного соглашения ни с одним клубом. Контракт Йошко с «РБ Лейпцигом» действует до 2027 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Челси Барселона Манчестер Сити РБ Лейпциг Йошко Гвардиол
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