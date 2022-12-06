Джеймс и Фофана должны быть готовы к матчу «Челси» с «Борнмутом», а вот Канте не вернётся на поле до марта

Полузащитник лондонского «Челси» Н’голо Канте не вернётся на поле до марта. Футболисту предстоит пройти ещё долгий курс восстановления после травмы. Об этом сообщает в социальных сетях журналист Саймон Джонсон.

Что касается других кадровых проблем «пенсионеров», то защитники Рис Джеймс и Уэсли Фофана должны быть готовы к матчу против «Борнмута», который состоится в конце этого месяца. Бен Чилуэлл восстановится чуть позже.

Напомним, в конце сезона у Канте заканчивается контракт с «Челси». Руководство клуба пока не горит желанием продлевать соглашение с французом в силу возраста и травматичности.