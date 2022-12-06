Агент Дюмфриса: «Надеюсь, «Интер» не поднимет цену на Дензела, иначе его трансфер видится сложным»

Рафаэла Пимента, агент защитника миланского «Интера» Дензела Дюмфриса, прокомментировала слухи о возможном уходе футболиста в Английскую премьер-лигу во время январского трансферного окна.

«Трансфер Дюмфриса в Английскую премьер-лигу в январе? Надеюсь, «Интер» не поднимет цену на Дензела, иначе его переход будет сложно осуществить», – цитирует Пименту журналист Фабрицио Романо у себя в социальных сетях.

Напомним, Дюмфрис стал главным героем матча ⅛ финала чемпионата мира между сборными Нидерландов и США. Защитник «оранжевых» отметился в этом поединке голом и двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что в услугах Дензела заинтересованы «Челси» и «Манчестер Юнайтед».