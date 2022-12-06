«Челси» лидирует в гонке за Беллингемом и готов заплатить 150 миллионов евро

Лондонский «Челси» лидирует в борьбе за полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема. По информации от испанского Cadena Ser, именно «пенсионеры» возглавляют гонку за английским хавбеком.

Согласно данным от источника, «Челси» готов сделать всё ради трансфера полузащитника. В руководстве не видят проблем в том, чтобы заплатить за Джуда требуемые 150 миллионов евро, которые ранее отказался платить мадридский «Реал».

Помимо «сливочных», в конкурентах у «пенсионеров» есть такие клубы Английской премьер-лиги, как «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».