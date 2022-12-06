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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Эвертон» и «Лидс» включились в борьбу за Кунью

06 Декабря 2022 • 11:59 Комментировать

Нападающий мадридского «Атлетико» Матеус Кунья попал на радар ещё двух клубов из Английской премьер-лиги. Ранее сообщалось, что футболист ведёт переговоры с «Вулверхэмптоном», который в данный момент находится на дне турнирной таблицы чемпионата. Тем не менее, по информации от Relevo, на бразильца появилось ещё два претендента – «Эвертон» и «Лидс».

Напомним, «ириски» летом так и не смогли полноценно заменить Ришарлисона, который перебрался в лондонский «Тоттенхэм». Кунья является очень привлекательным вариантом для команды Фрэнка Лэмпарда.

Что касается «Лидса», «павлины» не прочь усилить состав ещё одним форвардом на фоне формы Патрика Бэмфорда, который не забил ни одного гола в 10 матчах чемпионата в этом сезоне.

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Евро-Футбол.Ру,
Лидс Атлетико Мадрид Эвертон Вулверхэмптон Матеус Кунья
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