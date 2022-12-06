Сунесс: «Думаю, Беллингем станет настоящей звездой, но вряд ли «Ливерпуль» может его себе позволить»

Легенда «Ливерпуля» Грэм Сунесс не верит, что следующим летом клуб сможет себе позволить трансфер полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема, которого немецкий клуб оценивает в районе 150 миллионов евро.

«Думаю, Беллингем станет настоящей звездой. К сожалению, я не верю, что следующим летом он окажется в «Ливерпуле». Пока у клуба разные владельцы, такая сделка будет не по карману», – цитирует Сунесса Liverpool Echo.

Напомним, ранее появились слухи, что из гонки за Беллингемом практически выбыл мадридский «Реал», который не хочет платить за англичанина 150 миллионов евро. В услугах хавбека также заинтересованы «Челси» и оба манчестерских клуба.