Итальянский клуб составит конкуренцию «Атлетико» в борьбе за Сёюнджю

Мадридский «Атлетико» может столкнуться с конкуренцией в борьбе за защитника «Лестера» Чаглара Сёюнджю. По данным от журналиста Николо Скиры в социальных сетях, вместе с «матрасниками» за игроком пристально наблюдает итальянская «Рома», чей главный тренер Жозе Моуринью был бы не против увидеть турка в своей команде в следующем сезоне.

Напомним, в конце нынешней кампании у Чаглара заканчивается контракт с «Лестером». В последнее время Сеюнджю не проявляет никакого интереса к тому, чтобы продлить своё трудовое соглашение с «лисами».

Следующим летом турок станет свободным агентом, чем и готовы воспользоваться «Атлетико» и «Рома».