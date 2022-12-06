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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Итальянский клуб составит конкуренцию «Атлетико» в борьбе за Сёюнджю

06 Декабря 2022 • 11:39 Комментировать

Мадридский «Атлетико» может столкнуться с конкуренцией в борьбе за защитника «Лестера» Чаглара Сёюнджю. По данным от журналиста Николо Скиры в социальных сетях, вместе с «матрасниками» за игроком пристально наблюдает итальянская «Рома», чей главный тренер Жозе Моуринью был бы не против увидеть турка в своей команде в следующем сезоне.

Напомним, в конце нынешней кампании у Чаглара заканчивается контракт с «Лестером». В последнее время Сеюнджю не проявляет никакого интереса к тому, чтобы продлить своё трудовое соглашение с «лисами».

Следующим летом турок станет свободным агентом, чем и готовы воспользоваться «Атлетико» и «Рома».

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Атлетико Мадрид Лестер Чаглар Сеюнджю
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