Имя Гарри Магуайра часто используется в нарицательном смысле, одному из самых дорогих защитников мира старательно перемывают косточки за каждую ошибку на футбольном поле. Его нарицательная слава распространяется уже и за пределы Англии.

Так, имя Магуайра внезапно прозвучало в парламенте Ганы, бывшей английской колонии, в ходе обсуждения бюджета страны на следующий год. Один из выступавших, некий Адонго, обвинил своего политического оппонента Махамуду Бавумия в том, что он ведет себя «как Гарри Магуайр», уточнив, что тот пасует в ноги соперникам.

- Если ты поклонник футбола, то поймешь, о чем речь. Ты - Магуайр в экономике. Ты, как и он, пасуешь оппонентам. Тебя буду вспоминать как экономическую катастрофу, - заявил Адонго.