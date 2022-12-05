​Каземиро перечислил кумиров своего детства – их оказалось много

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Бразилии Каземиро получил вопрос о кумирах своего детства.

«Думаю, в детстве у всех много кумиров, правда? Теперь моя очередь, в том смысле, что многих молодых ребят вдохновляют игроки «Юнайтед».

Мне нравилось смотреть игру Зинедина Зидана. Также мне нравился Скоулз в «Манчестер Юнайтед», Рио Фердинанд был невероятным игроком! Все они были победителями. Роналдо, Роналдиньо, Жилберто Силва, Клод Макелеле… В детстве у тебя обычно много кумиров, много футболистов, которые тебе нравятся», - слова Каземиро приводит пресс-служба «красных дьяволов».