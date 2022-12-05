«Реал» в обозримом будущем рассчитывает подписать талантливого бразильского форварда Эндрика, которому летом исполнится 17 лет. При этом у молодого игрока есть некоторые условия, о чём на своих страницах рассказывает испанская Marca. Так, Эндрик не хочет играть вместе c Эрлингом Холанном.

Отмечается, что «Реал» пока что и не рассматривает вариант с трансфером Эрлинга Холанна, ныне выступающего за «Манчестер Сити». Это связано с травмами и, прежде всего, с высокой заработной платой норвежца.

16-летний Эндрик из «Палмейраса» оценивается экспертами портала transfermarkt в 20 миллионов евро.