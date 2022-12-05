На днях в прессу просочилась информация об интересе «Реала» к опытному защитнику «Челси» Сесару Аспиликуэте. Как сообщает Fichajes, мадридский клуб собирается предложить лондонцам 10 миллионов евро за 33-летнего футболиста.

Отмечается, что главный тренер «Реала» Карло Анчелотти считает Сесара Аспиликуэту хорошим дополнением к своей команде.

Сесар Аспиликуэта выступает за «Челси» уже более десяти лет – в Лондон он перебрался в конце августа 2012 года после трансфера из «Марселя». Минувшим летом Аспиликуэта мог оказаться в другом гранде Примеры – в «Барселоне». Впрочем, Сесар принял решение остаться в «Челси», продлив контракт.