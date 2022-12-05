Трент: «Де Брёйне – лучший полузащитник в мире»

Защитник сборной Англии и «Ливерпуля» Трент Александер Арнольд сделал комплименты полузащитнику «Манчестер Сити» Кевину де Брёйне.

«Де Брёйне – лучший полузащитник в мире, с этим вряд ли можно поспорить. Он входит в мою тройку лучших хавбеков в истории Английской премьер-лиги. Я не видел никого, кто создавал бы моменты так, как это делает Кевин», – цитирует Александер-Арнольда Talksport.

Напомним, на этом чемпионате мира де Брёйне не сумел отметиться ни одним результативным действием, а его сборная Бельгии вылетела с турнира на стадии группового этапа.

Трент в статусе запасного правого защитника сборной Англии продолжает находиться в Катаре. 10 декабря его команда сыграет в четвертьфинале с Францией.