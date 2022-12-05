Полузащитник Деклан Райс наверняка покинет «Вест Хэм» летом. В январе футболисту исполнится 24 года, и будущее лето станет хорошим временем для того, чтобы пойти на повышение.

Интерес к Деклану Райсу проявляют многие топ-клубы Англии и Европы, поэтому у футболиста будет возможность выбирать. Как сообщает GivemeSport, приоритетным вариантом для Райса был бы трансфер в «Ливерпуль», однако мерсисайдский клуб должен сделать соответствующее предложение «Вест Хэму».

Деклан Райс будет стоить на рынке около 80 миллионов евро – именно в такую сумму его оценивают эксперты портала transfermarkt.