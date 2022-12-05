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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Назван клуб, в который хочет перейти Райс слухи

05 Декабря 2022 • 15:58 Комментировать

Полузащитник Деклан Райс наверняка покинет «Вест Хэм» летом. В январе футболисту исполнится 24 года, и будущее лето станет хорошим временем для того, чтобы пойти на повышение.

Интерес к Деклану Райсу проявляют многие топ-клубы Англии и Европы, поэтому у футболиста будет возможность выбирать. Как сообщает GivemeSport, приоритетным вариантом для Райса был бы трансфер в «Ливерпуль», однако мерсисайдский клуб должен сделать соответствующее предложение «Вест Хэму».

Деклан Райс будет стоить на рынке около 80 миллионов евро – именно в такую сумму его оценивают эксперты портала transfermarkt.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Вест Хэм Деклан Райс трансферы футбола - лето 2023
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