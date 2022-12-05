​Аспиликуэта объяснил, почему не перешёл в «Барселону»

Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта высказался на тему того, что летом он мог оказаться в «Барселоне».

«В «Челси» пришли новые владельцы, и они проявили желание сохранить меня. Лондон – мой дом. Мои дети лучше говорят по-английски, чем по-испански. Думаю, Хави понял моё решение», - сказал Аспиликуэта Cadena Ser.

Напомним, что минувшим летом Сесар Аспиликуэта подписал с «Челси» новый контракт – он рассчитан до конца сезона 2023/2024. За «пенсионеров» испанский защитник выступает с лета 2012 года. С тех пор Аспиликуэта отыграл за лондонский клуб 493 матча, в которых забил 17 голов и отдал 56 голевых передач.