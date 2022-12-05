​Пулишич может сменить «Челси» на «Ньюкасл»

СМИ продолжают связывать атакующего хавбека «Челси» Кристиана Пулишича со сменой клубной прописки. Как сообщает портал Goal со ссылкой на журналиста Дина Джонса, американский футболист может оказаться в «Ньюкасле».

Кристиану Пулишичу 24 года. В «Челси» американец не является твёрдым игроком основного состава, поэтому его трансфер в другой клуб вполне реален.

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Кристиана Пулишича в 38 миллионов евро.

Стоит напомнить, что после смены владельцев финансовые возможности «Ньюкасла» серьёзно выросли. Команда хорошо выступает в этом сезоне и занимает третье текущее место в Премьер-лиге.