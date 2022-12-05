«МЮ» ищет правого защитника на замену Уан-Биссаке

«Манчестер Юнайтед» находится в активном поиске нового правого защитника. Зимой клуб отдаст в аренду Аарона Уан-Биссаку, после чего команде будет нужно найти англичанину замену.

По информации от журналиста Фабрицио Романо, на радаре у «красных дьяволов» находятся два футболиста сборной Нидерландов. Первый кандидат – Дензел Дюмфрис из миланского «Интера», а второй – Жереми Фримпонг из леверкузенского «Байера».

Защитник «фармацевтов» был бы не прочь перебраться на «Олд Траффорд». Сумма его трансфера оценивается в размере 30 миллионов евро.

В то же время Дюмфрис и Фримпонг также интересны лондонскому «Челси».