С момента ухода Лионеля Месси из «Барселоны» в прессе то и дело появлялись слухи о возможном возвращении аргентинца на «Камп Ноу» в качестве игрока. Поговаривали, что камбэк звёздного форварда может состояться ближайшим летом, когда истечёт срок его контракта с «ПСЖ». Впрочем, такая вероятность становится всё более низкой, о чём рассказывает El Nacional.

По данным источника, президент «Барселоны» Жоан Лапорта был одержим идеей с возвращением Лионеля Месси. Тем не менее, другие члены руководства клуба посоветовали ему отказаться от аргентинца, ссылаясь на его возраст (летом Лео исполнится 36).

Вместо Месси функционеры предлагают Лапорте приложить усилия для подписания полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силвы.