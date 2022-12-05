Гюндоган хочет продлить контракт с «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган хотел бы продлить свой контракт с командой. Напомним, действующее соглашение немца с «горожанами» подходит к концу по окончанию нынешнего сезона.

Если верить изданию Fichajes, полузащитник после вылета сборной Германии с чемпионата мира начал решать вопрос со своим будущим. Илкай определился, что приоритетом для него в данный момент является продление контракта с «Манчестер Сити».

Напомним, Гюндоган был одной из трансферных целей каталонской «Барселоны». «Сине-гранатовые» хотели подписать полузащитника на правах свободного агента следующим летом.