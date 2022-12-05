В Англии отреагировали на интерес «Манчестер Юнайтед» к украинскому футболисту

Журналист Дин Джонс отреагировал на новости об интересе «Манчестер Юнайтед» к полузащитнику сборной Украины и «Шахтёра» Михаилу Мудрику.

«Насколько мне известно, там нет ничего серьезного. Все сильно преувеличено», - передает слова инсайдера Give me Sport.

Ранее в СМИ также сообщалось, что интерес к Мудрику проявляет лондонский «Арсенал». Потенциальный трансфер талантливого украинца оценивается в 50-60 миллионов евро.

В текущем сезоне Михаил принял участие в 18 поединках, отметившись десятью забитыми мячами и восемью голевыми передачами.