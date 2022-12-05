Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
1/8 финала
Нидерланды Нидерланды 3
США США 1
1/8 финала
Аргентина Аргентина 2
Австралия Австралия 1
1/8 финала
Франция Франция 3
Польша Польша 1
1/8 финала
Англия Англия 3
Сенегал Сенегал 0
1/8 финала
Япония Япония
Хорватия Хорватия
1/8 финала
Бразилия Бразилия
Южная Корея Южная Корея
1/8 финала
Марокко Марокко
Испания Испания
1/8 финала
Португалия Португалия
Швейцария Швейцария
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

В Англии отреагировали на интерес «Манчестер Юнайтед» к украинскому футболисту

05 Декабря 2022 • 08:11 Комментировать

Журналист Дин Джонс отреагировал на новости об интересе «Манчестер Юнайтед» к полузащитнику сборной Украины и «Шахтёра» Михаилу Мудрику.

«Насколько мне известно, там нет ничего серьезного. Все сильно преувеличено», - передает слова инсайдера Give me Sport.

Ранее в СМИ также сообщалось, что интерес к Мудрику проявляет лондонский «Арсенал». Потенциальный трансфер талантливого украинца оценивается в 50-60 миллионов евро.

В текущем сезоне Михаил принял участие в 18 поединках, отметившись десятью забитыми мячами и восемью голевыми передачами.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Шахтёр Донецк Манчестер Юнайтед Михаил Мудрик
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Декабря
11:02 · Англия. Премьер-лига
На Зоммера есть большой спрос в АПЛ, «МЮ» хочет сделать его основным вместо де Хеа
10:44 · Англия. Премьер-лига
«Вулверхэмптон» зимой намерен забрать у «Атлетико» сразу двух футболистов
10:15 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» может усилиться игроком «Брайтона»
08:11 · Англия. Премьер-лига
В Англии отреагировали на интерес «Манчестер Юнайтед» к украинскому футболисту
02:19 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, при каком условии Кудус перейдёт в клуб АПЛ слухи
04 Декабря
22:00 · Англия. Чемпионшип
Ещё один игрок сборной Канады перейдёт в европейский клуб
21:36 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» решила отказаться от борьбы за Тилеманса
19:46 · Англия. Премьер-лига
Масалиа: Гакпо готов к переходу в «Манчестер Юнайтед» 1
19:43 · Англия. Премьер-лига
​Де Хеа рассказал, какой футбол старается ставить тен Хаг в «Манчестер Юнайтед»
18:28 · Россия. Премьер-лига
Камоцци: «Захарян не ошибётся, если перейдёт в «Челси»
18:02 · Англия. Премьер-лига
«Вулверхэмптон» ведёт переговоры о трансфере Куньи
17:57 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» готов удовлетворить требование ПСВ по трансферу Гакпо слухи
17:17 · Англия. Премьер-лига
Романо: «Траоре идеально подойдёт «Лидсу»
14:57 · Англия. Премьер-лига
«Ноттингем Форест» объявил о переходе Скарпы из «Палмейраса» официально
14:49 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» едет в Испанию без Санчо
Все новости
Рекомендуем