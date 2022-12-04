«ПСЖ» готовится подписать ещё одну звезду

Полузащитник сборной Франции Н’Голо Канте близок к уходу из лондонского «Челси». Трудовой договор 31-летнего опорника с «пенсионерами» истекает летом следующего года, и руководство клуба не планирует предлагает ему новое соглашение.

Как стало известно Todofichajes, этой ситуацией собирается воспользоваться «ПСЖ». Французский гранд готов подписать опытного футболиста по окончании сезона. Н’Голо привлекает вариант возвращения на родину, но окончательное решение он примет летом.

За «Челси» Канте выступает с июля 2016 года. В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги француз принял участие всего в двух встречах.