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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Барселона» решила отказаться от борьбы за Тилеманса

04 Декабря 2022 • 21:36 Комментировать

В каталонской «Барселоне» сомневаются в необходимости трансфера бельгийского полузащитника Юри Тилеманса, выступающего в Английской премьер-лиге за «Лестер».

Как сообщает газета Marca, «сине-гранатовые» могут отказаться от борьбы за игрока, поскольку тот не испытывает особого интереса к переезду в Испанию. Ранее сообщалось, что Тилеманс близок к переходу в лондонский «Арсенал».

«Барселона» решила переключить внимание с бельгийца на Мартина Субименди и Рубена Диаша.

В текущем сезоне Тилеманс провел 15 матчей в рамках Премьер-лиги, забил три гола отдал одну результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Юри Тилеманс Рубен Диаш Мартин Субименди
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