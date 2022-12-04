«Барселона» решила отказаться от борьбы за Тилеманса

В каталонской «Барселоне» сомневаются в необходимости трансфера бельгийского полузащитника Юри Тилеманса, выступающего в Английской премьер-лиге за «Лестер».

Как сообщает газета Marca, «сине-гранатовые» могут отказаться от борьбы за игрока, поскольку тот не испытывает особого интереса к переезду в Испанию. Ранее сообщалось, что Тилеманс близок к переходу в лондонский «Арсенал».

«Барселона» решила переключить внимание с бельгийца на Мартина Субименди и Рубена Диаша.

В текущем сезоне Тилеманс провел 15 матчей в рамках Премьер-лиги, забил три гола отдал одну результативную передачу.