«Барселона» решила отказаться от борьбы за Тилеманса

В каталонской «Барселоне» сомневаются в необходимости трансфера бельгийского полузащитника Юри Тилеманса, выступающего в Английской премьер-лиге за «Лестер».
Как сообщает газета Marca, «сине-гранатовые» могут отказаться от борьбы за игрока, поскольку тот не испытывает особого интереса к переезду в Испанию. Ранее сообщалось, что Тилеманс близок к переходу в лондонский «Арсенал».
«Барселона» решила переключить внимание с бельгийца на Мартина Субименди и Рубена Диаша.
В текущем сезоне Тилеманс провел 15 матчей в рамках Премьер-лиги, забил три гола отдал одну результативную передачу.
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