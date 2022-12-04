​Де Хеа рассказал, какой футбол старается ставить тен Хаг в «Манчестер Юнайтед»

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа высказался о тренерской философии Эрика тен Хага, принявшего команду летом.

«Думаю, в этом сезоне мы хотим диктовать ход игры, хотим владеть мячом. Мы рассчитываем прессинговать соперника, в том числе высоко – на половине поля соперника.

Начало сезона получилось тяжёлым. Но затем мы стали показывать отличный футбол и побеждать. Когда приходит новый тренер и новые игроки, всегда нужно время, чтобы понять, как тренер хочет, чтобы мы играли. Думаю, мы движемся в правильном направлении», - высказался де Хеа для ANI.

На текущий момент «Манчестер Юнайтед» занимает пятое место в таблице Премьер-лиги.