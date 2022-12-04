​«Манчестер Юнайтед» едет в Испанию без Санчо

Вингер Джедон Санчо не отправится с «Манчестер Юнайтед» на тренировочный сбор в Испанию. Вместо этого 22-летний футболист будет продолжать работать по индивидуальной программе.

«Джедон Санчо продолжает свою индивидуальную программу тренировок, чтобы вернуться на свой лучший уровень. Клуб полностью поддерживает его в этом», - говорится в сообщении «Манчестер Юнайтед».

В 14 матчах сезона 2022/2023 Джедон Санчо записал на свой счёт три гола и один результативный пас на партнёра. Санчо регулярно сталкивался с критикой из-за своей плохой формы.

«Манчестер Юнайтед» на текущий момент занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.