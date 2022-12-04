«Манчестер Юнайтед» готовит 50 млн евро на испанского полузащитника

Полузащитник «Реал Сосьедада» Мартин Субименди является трансферной целью руководства «Манчестер Юнайтед». Согласно сведениям AS, манкунианцы готовы активировать клаузулу 23-летнего испанца, которая составляет 50 миллионов евро.
В подписании Субименди лично заинтересован нидерландский специалист Эрик тен Хаг, который занимает пост главного тренера «красных дьяволов».
В текущем сезоне полузащитник принял участие в 14 поединках испанской Ла Лиги, в которых отметился забитым мячом и двумя голевыми передачами. Мартин связан контрактом с нынешним клубом до лета 2027 года.
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