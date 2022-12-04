Магуайр: «Хочу играть в основе «МЮ»

Центральный защитник сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр заявил, что намерен бороться за место в стартовом составе «красных дьяволов».

«В «МЮ» высокий уровень конкуренции, однако я хочу играть в основном составе. Мне не по душе находиться на скамейке запасных. Сейчас я в отличной форме.

Знаю, что меня ценят в команде. Я являюсь важной частью коллектива, это вселяет в меня уверенность», - передает слова защитника The Mirror.

В нынешнем сезоне 29-летний англичанин не является игроком старта манкунианцев. В Премьер-лиге Магуайр принял участие в четырех матчах и получил три желтые карточки.