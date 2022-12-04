Клуб АПЛ хочет купить нападающего «Атлетико»

Бразильский нападающий Матеус Кунья может покинуть мадридский «Атлетико» в январское трансферное окно. Согласно информации Transfer News Central, игрока хотят видеть в Английской премьер-лиге. Оформить переход 23-летнего южноамериканца намерен «Вулверхэмптон».

Трансферная стоимость Матеуса оценивается в 20 миллионов евро. Его трудовое соглашение с «матрасниками» рассчитано до середины 2026 года.

Ранее сообщалось, что в трансфере Куньи также заинтересована бирмингемская «Астон Вилла».

В нынешнем сезоне чемпионата Испании бразилец провел 11 матчей и отметился двумя результативными передачами.