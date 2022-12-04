«Арсенал» нашёл усиление в атаку

Атакующий полузащитник сборной США и лондонского «Челси» Кристиан Пулишич может сменить команду в ближайшем будущем. По сообщениям журналиста ESPN Марка Огдена, заинтересованность в его переходе проявляет нынешний лидер Премьер-лиги – «Арсенал».

По сведениям инсайдера, «канониры» сделают предложение по американцу в ближайшее трансферное окно. «Арсенал» готов рассмотреть как аренду, так и полноценный переход 24-летнего игрока.

Трансферная стоимость Кристиана оценивается в 38 миллионов евро. Его трудовое соглашение с «пенсионерами» рассчитано до окончания сезона-2023/2024.