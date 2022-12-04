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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» готов заплатить 40 миллионов евро за игрока «Милана»

04 Декабря 2022 • 09:44 Комментировать

Полузащитник сборной Алжира и «Милана» Исмаэль Беннасер может продолжит карьеру в Английской премьер-лиге. Согласно данным журналистов портала Goal.com, заинтересованность в переходе 25-летнего исполнителя проявляет «Челси». Лондонцы готовы заплатить 40 миллионов евро.

Трудовое соглашение Беннасера с «россонери» рассчитано до середины 2024 года. Помимо «пенсионеров» подписать африканца хотят еще два английских топ-клуба – «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».

В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии Исмаэль поучаствовал в 15 поединках, отметившись одним забитым мячом и одной результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Челси Исмаэль Беннасер Трансферы футбола - зима 2023
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