«Челси» готов заплатить 40 миллионов евро за игрока «Милана»

Полузащитник сборной Алжира и «Милана» Исмаэль Беннасер может продолжит карьеру в Английской премьер-лиге. Согласно данным журналистов портала Goal.com, заинтересованность в переходе 25-летнего исполнителя проявляет «Челси». Лондонцы готовы заплатить 40 миллионов евро.

Трудовое соглашение Беннасера с «россонери» рассчитано до середины 2024 года. Помимо «пенсионеров» подписать африканца хотят еще два английских топ-клуба – «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».

В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии Исмаэль поучаствовал в 15 поединках, отметившись одним забитым мячом и одной результативной передачей.