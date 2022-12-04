«Лидс» хочет купить нападающего «Ньюкасла»

Нападающий Крис Вуд, правами на которого владеет «Ньюкасл», может продолжить карьеру в другом английском клубе. Согласно информации Football Insider, заинтересованность в услугах 30-летнего игрока проявляет «Лидс».

Напомним, что форвард пополнил ряды «сорок» около года назад, перебравшись из «Бёрнли» за 25 миллионов евро. В нынешнем сезоне новозеландец принял участие в 14 матчах Английской премьер-лиги, в которых отметился всего одним забитым мячом.

Срок действующего трудового соглашения Вуда с «Ньюкаслом» рассчитан до 2024 года. Его оклад составляет 100 тысяч фунтов в неделю.