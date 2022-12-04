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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Владельцы «Манчестер Сити» купили очередной футбольный клуб

04 Декабря 2022 • 08:06 Комментировать

Холдинг City Football Group, который владеет английским «Манчестер Сити», приобрел еще один футбольный клуб. Компания купила 90 процентов акций бразильской «Баии». Об этом рапортуют журналисты Globo Esporte.

«Сегодня было принято решение, которое должно привести наш клуб к новому будущему. Мы очень рады стать частью холдинга», - прокомментировал сделку президент клуба Гильерме Беллинтани.

Стоит отметить, что City Football Group инвестирует в ряд футбольных клубов. Холдинг занимается развитием таких комадн: «Нью-Йорк Сити» (США), «Мельбурн Сити» (Австралия), «НАК Бреда» (Нидерланды), «Ломмел», «Монтевидео Сити Торке» (Уругвай), «Жирона» (Испания), «Йокогама Ф Маринос» (Япония), «Труа» (Франция), «Мумбаи Сити» (Индия), «Сычуань Цзюню» (Китай).

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Баия
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